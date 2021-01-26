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محافظات

مستشفى الأطفال بـ بنها يستقبل 6 حالات كورونا من عمر شهرين لـ 12 عاما

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:35 م
إبراهيم الهوارى
كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي بمحافظة القليوبية  عن استقبال المستشفى 6 أطفال، وتم عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.


وأشار المصدر، إلى أنه تم حجز طفلة عمرها 6 سنوات ونصف بالمستشفى، وباقي الأطفال تم عزلهم منزليا، مؤكدا أن أعمارهم تتراوح بين شهرين ونصف وثلاث سنوات ونصف و12 عاما.

وأكد المصدر، أن حالات الأطفال مستقرة ومطمئنة، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع المتابعة الدورية من قبل فريق المستشفى لتقديم ما يحتاجون إليه من رعاية حتى تمام الشفاء. 

من ناحية أخرى، تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الثلاثاء، مستشفى كفر شكر المركزى، موجهًا ببدء التشغيل التجريبي للمستشفى واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارًا من يوم الخميس المقبل بعد ضخ الأوكسجين، وملء تنك المستشفى بسعة 10000 لتر.

وأكد "الهجان"، أن مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تتعدى الـ مليار جنيه، وهي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى وقها المركزى والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المستشفى بنسبة 100% بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وتم فرش المستشفي وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الاوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة لتقدم خدمة طبية متقدمة نحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن المجاورة.

يذكر أن مستشفى كفر شكر مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية وتضم 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، إضافة إلى تخصصات النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

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