وزير الرى لمزارعي المنيا: جائزة لمن يرشد المياه.. وإنشاء كورنيش على الترع المبطنة

اعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري عن جائزة ماليه للمزارعين الذين يقومون بترشيد استهلاك مياة الري وتكريمهم وعرض تجارب نجاحهم لتمكنهم من تحسين إنتاج أراضيهم وزيادة محاصيلهم.





وقال عبد العاطي إننا نعاني من مشكلة إلقاء بعض المواطنين القمامة بالترع ولذلك قامت الدوله بمشروع تبطين الترع على مستوى الجمهوريه من أجل تحسين البيئة وترشيد المياة حيث سيتم إنشاء سور حول الترع المارة داخل الكتل السكنية بارتفاع 75 سم لحماية الأطفال والحفاظ على الترع من التلوث ومنع إلقاء القمامة بها لكي يستمتع المواطنين بها وتحويلها إلى كورنيش وممشي للاستمتاع بها كما سيتم طلاء وجهات المنازل اامطله على الترع وزراعة الجسور من أجل تحسين جودة الحياة بالقرى.





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جاء ذلك خلال تفقد وزير الري، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المزرعة التجريبية لمحصول الطماطم، بمصنع سكر القناة للسكر بمركز ملوي وتبلغ مساحة المزرعة 34 فدان كمرحلة تجريبيه للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية ، حيث يجرى استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي فى مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر فى العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن .





وأوضح انه مع استكمال مشروع تبطين الترع والمستهدف منه 20 الف كيلو متر مع تطوير منظومة المساقي والري الحديث كل هذا يؤدي إلى حل لأزمات مياة الري وتعويض العجز في مياة الشرب.





وقال قمنا بعمل 860 كيلو متر بمعدل 10كيلو متر يوميا وهذا لا يكفى وبعد طرح المشروعات الجديدة سنصل إلى 20 ألف كيلو وفى يونيو 22 سوف ننتهى من إنشاء 7 آلاف كيلو كما وعدنا .





وأشار الي إنه سوف يقدم للفلاحين حساس الرطوبه لقياس رطوبة التربه بحيث يعرف المزارع إذا كانت الأرض تحتاج إلى رى أو لا وهو حساس يدوي وهناك نوع آخر يعمل من خلال الموبايل .





وأوضح وزير الري ان لدينا عجز 3مليار متر مكعب فى مياه الشرب ولقد طرحت ذلك على مجلس النواب ، وان ما ينتج من ترشيد مياه الرى طبقا للنظم الحديثه سوف يسهم فى توفير المياه بشكل كبير .





ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لاستزراع الأراضي وتعدد مصادر المياه من الجوفية والمحطات وآلابار ، موضحا أن المرحلة الجديدة ستكون مبشرة لزيادة الإنتاج الغذائي في مصر .





ولفت إلى أن تعظيم موارد المياه يدخل في إطاره مشروع تبطين الترع والمساقي حيث وجه الرئيس بتبطين 20 الف متر وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق نظم الري الحديث واستخدام شبكات الري الحديثة والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر والتي تسهم في توفير كميات كبيرة من المياه .





وأوضح وزير الزراعة أنه تم إضاقة 600 الف فدان للرقعة الزراعية مشيدا بما يقدمه الفلاح المصرى والذى نقول له نحن تحت امرك وسنقدم لكم المزيد من الدعم سواء فى الطرق الحديثة فى الزراعة والرى أو دعم المشروعات الجديدة وفتح أسواق جديده لهم .





ووجه وزير الزراعة الشكر للمستثمرين فى مصنع القناه لسكر البنجر وقال إن الفدان ينتج ما بين 30الى 35% بنسبة حلاوة مرتفعة .



