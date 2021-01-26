شاهد.. الإعلان التشويقي الأخير لميتسوبيشي أوتلاندر 2022 قبل طرحها رسميا

نشرت مؤخرا شركة ميتسوبيشى اليابانية الإعلان التشويقي للجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي المدمجه أوتلاندر موديل 2022 ، والتى سيتم طرحها فى سوق الولايات المتحدة فى 16 فبراير القادم .





وظهر خلال الإعلان التشويقي للسيارة أوتلاندر موديل 2022 ، نموذجًا أوليًا مموهًا لسيارة الدفع الرباعي ، وهى تنحرف عن المسار المحدد، مما يؤدي إلى استخدام أحدث نظام AWD للتحكم في جميع العجلات .





وقال المهندس الرئيسي في Outlander كينتارو هوندا : "لقد أخذنا كل ما نعرفه عن القيادة على الطرق الوعرة من تجارب الرالي لتطبيق أحدث تقنيات التحكم في جميع العجلات في منصتنا المطورة حديثًا".





واضاف كينتارو هوندا "لقد قمنا أيضًا بتطوير محدد وضع القيادة الجديد على وجه التحديد لتوفير قيادة واثقة في جميع الأوقات وفي جميع الظروف الجوية. نأمل أن يتمتع العديد من العملاء بتجارب رائعة مع أداء القيادة المحسن لسيارة أوتلاندر الجديدة كليًا ".





واوضحت الشركة ان السيارة كينتارو هوندا ستحتوى على مآخذ هواء جانبية كبيرة أسفل مصابيح LED الأمامية الرفيعة ، سقف عائم ينتهي بجناح والمصدات العضلية. وقد كشفت الصور الشهر الماضي أيضًا عن زوج من المصابيح الخلفية الأفقية مع شعار Mitsubishi بينهما ، وعاكسان في المصد الخلفي وتقليم عادم مزيف.





واكد الخبراء ان السيارة كينتارو هوندا ستستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر. الوحدة جيدة ل 181 حصان و 181 رطل قدم (245 نيوتن متر) من عزم الدوران ، وتأتي مقترنة بـ CVT ومحرك أمامي قياسي أو دفع رباعي اختياري. لا يزال محرك هجين سعة 2.4 لتر احتمالًا أيضًا ، وكذلك مجموعة نقل الحركة الهجينة الموصولة بالكهرباء.