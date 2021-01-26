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رياضة

مفاجأة .. غدًا مسحة طبية للقماش تحدد من سيقود الإسماعيلي أمام بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
يخضع خالد القماش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للمسحة الطبية غدًا الأربعاء للإطمئنان على سلامته عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حالة سلبية نتيجة المسحة الطبية للقماش، سيعود لقيادة الاسماعيلي إستعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز السبت المقبل ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري العام لكرة القدم.


ويقود أحمد العجوز، نجم الاسماعيلي السابق تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين عودة خالد القماش من الإصابة.

يذكر أن القماش قاد الدراويش في مران وحيد قبل مواجهة غزل المحلة في السابقة من الدوري، إلا أن الإصابة عرقلت قيادته للمباراة أمام الفلاحين، حيث تعادل الفريق تحت قيادة العجوز.
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