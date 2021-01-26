الأوقاف: أربع سيدات جدد في الإدارة الإشرافية بديوان عام الوزارة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021م نتيجة لجان المقابلات لتولي مهام الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف ، وشمل ذلك تكليف أربع سيدات جدد لتولي مهام أربع إدارات إشرافية بالإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ، وهن :





1- الأستاذة / هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك .





2- الأستاذة / سهير عدلي عبد الحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر .





3-الأستاذة / غادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك .



