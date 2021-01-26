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تطعيم 22 مليون مواطن بلقاح كورونا.. بايدن يطمئن الأمريكيين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:40 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال ياسر نور الدين، مراسل "إكسترا نيوز" في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم تطعيم أكثر  22 مليون مواطن فى أمريكا بلقاح كورونا، موضحًا أنه فى أخر أسبوع من الشهر الحالى يشهد انخفاضا عن الأسبوع السابق له.

وأضاف خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتياحا فى الشارع الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الامريكى بايدن الأخيرة بخصوص مواجهة كورونا وتطعيم المواطنين.

ولفت إلى أن جو بايدن وعد المواطنين بأنه خلال 100 يوم سيتم تطعيم 100 مليون مواطن أمريكي، معلقًا أن بايدن بعد ذلك أعلن أنه سيتم تطعيم 1.5 مليون في اليوم وأكثر.

وكشف عن أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة كورونا البرازيلية، فى ولاية مانى سوتا بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الفيروس جاء عن طريق رجل أمريكي قادم من البرازيل، موضحًا أن هذه السلاسة جديدة، وأن الفحوصات هى من كشفت هذا الأمر.

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