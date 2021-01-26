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رياضة

نبيل الحلفاوي يطالب بخروج السولية وقفشة من مباراة بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:57 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
طالب الفنان نبيل الحلفاوي بإراحة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة خلال مباراة بيراميدز خوفا من الإصابة قبل كأس العالم للأندية بأيام قليله. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏كفاية شوط للكابتن السولية.  ديانج ينزل. وياريت كهربا كمان ويلعب طاهر وسط الثلاثي الهجومي مكان قفشة"..

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التعادل السلبي أمام ضيفه النادي الأهلي في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.


ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.
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