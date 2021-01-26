نبيل الحلفاوي يطالب بخروج السولية وقفشة من مباراة بيراميدز

طالب الفنان نبيل الحلفاوي بإراحة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة خلال مباراة بيراميدز خوفا من الإصابة قبل كأس العالم للأندية بأيام قليله.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏كفاية شوط للكابتن السولية. ديانج ينزل. وياريت كهربا كمان ويلعب طاهر وسط الثلاثي الهجومي مكان قفشة"..





وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز التعادل السلبي أمام ضيفه النادي الأهلي في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.







