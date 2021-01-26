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منوعات

عالم روسي يدعي ابتكار علاج لفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ابتكر عالم كيمياء حيوية ساعد في إنتاج غاز الأعصاب القاتل  في روسيا دواءً جديدًا لمعالجة كوفيد -19.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، شارك الدكتور ليونيد رينك في التطوير السوفياتي السري لعامل الحرب الكيميائية الذي يُزعم أن المخابرات الروسية استخدمته لتسميم سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري في عام 2012 .


 يعتمد عقار فيروس كورونا الجديد ، المسمى Immofon ، على دواء من الاتحاد السوفياتي يستخدم ضد الجذام، تم تطويره من المضاد الحيوي دابسون وهو مصمم لتنشيط التمثيل الغذائي للأنسجة وتحفيز عملية تجديد الخلايا.


 قال العالم البالغ من العمر 74 عامًا ، والذي ظهر مشروعه بشكل إيجابي في وسائل الإعلام المملوكة للدولة الروسية: "إنه يعمل ضد الأمراض الفيروسية".


وأوضح العالم إن هذا الدواء يقضي على عاصفة السيتوكينات ، والتي ، وفقًا للعديد من الخبراء ، هي أحد أسباب الوفاة من COVID- 19. '


 عاصفة السيتوكين هي استجابة مشوشة للجهاز المناعي للفيروس ، والتي يعتقد العديد من الخبراء أنها وراء أشد حالات Covid-19.


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