رئيس نقل النواب: مصر من أفضل 90 دولة فى جودة شبكة الطرق والنقل

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه لأول مرة يتم إيجاد وسيلة نقل تربط بين أسوان والإسكندرية بمدة زمنية 4 ساعات للوصول وييعد ذلك من أبرز مزايا مشروع القطار الكهربي الذي سيعمل علي إحداث نقلة نوعية لمصر بكافة المستويات وعلي رأسها الجانب التنموي الإقتصادي.





أضاف " عابد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة أطلقت حزمة من المشروعات القومية كان في مقدمتها تطوير هيئة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربي ليكون أداة كبري لجذب الإستثمارات وتحقيق أعلي معدلات النمو، لافتا إلي أن مصر تم تصينفها من أفضل 90 دولة في جودة شبكة النقل والطرق بعد أن كنا بالمركز 128.





و أوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة ستجني ثمار الإصلاح والتنمية والجهد المبذول في مشروع القطار الكهربي في خلال 6 سنوات وهذه المدة الأقصي للإنتهاء الكامل من جميع مراحل المشروع، حيث حددت الدول بإتفاقيتها المشتركة مع الجهات المنوطة بالتنفيذ بعقد صيانة لمدة 15 سنة وسداد الأقساط خلال 14 عاما تبدأ فترتها بعد التشغيل الفوري للمنظومة.





وعن جهود تطوير هيئة السكك الحديدية، أفاد رئيس لجنة النقل، أن الدولة وضعت خطة للإصلاح إستهدفت زيادة عدد ورش الصيانة و المزلقانات وتحديثها بما يحقق عناصر الأمن والسلامة للمواطنين وسير القطارات دون عوائق، فضلا عن طرح عربات القطار الروسي التي تتميز بإنخفاض تكلفة ركوبها حيث تشمل تنوع في درجات خدمة النقل المصحوبة بأحدث التطورات التكنولوجية.





وتابع النائب حديثه، قائلا : تشهد الفترة الحالية إنعدام في معدلات حوادث القطار بفضل جهود الرئيس السيسي في تطوير هيئة السكة الحديد بجانب الأداء المتميز للوزارة بقيادة الفريق كامل الوزير.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.









ووجه الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددًا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذًا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم.









كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلًا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.



