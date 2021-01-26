مشادة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو في قمة ميلان وإنتر بـ كأس إيطاليا

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة ميلان وانتر مشادة كلامية بين لوكاكو لاعب فريق انتر ميلان ابراهيموفيتش نجم ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.





وتشير النتيجة إلى تقدم فريق ميلان علي منافسه انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد





جاء هدف فريق ميلان عن طريق السويدي ابراهيموفيتش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء من تسديدة زاحفة قوية سكنت شباك الحارس





تشكيل ميلان :





حراسة المرمى: تاتا روسانو





الدفاع: دالوت - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز





الوسط: فرانك كيسي - سالميكيريس - ميتي - براهيم دياز - رافاييل لياو





الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش





أما تشكيل إنتر ميلان:





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش





الدفاع: دارميان - سكرينيار - دي فري - كولاروف





الوسط:نيكو باريلا - بروزوفيتش - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش





الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسس سانشيز.





يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان وإنتر في كأس إيطاليا كانت موسم 2017، وانتهت بفوز الروسونيري على الأفاعي بهدف دون رد.