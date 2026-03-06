خبيرة: إدارة الميزانية أساس تدبير نفقات الأسرة وشراء ملابس العيد

أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن إدارة الميزانية تعد صمام الأمان لتدبير مستلزمات الحياة الزوجية، وأن الطقوس التي تتم في المناسبات تعد من الأمور الحياتية المهمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن كل أسرة تحرص على شراء الملابس الجديدة من أجل العيد، وأن ارتداء الملابس الجديدة يُعد سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولفتت إلى أن على كل أسرة أن تتعايش وفقًا لدخلها، معلقة: «على قد لحافك مد رجليك». وأوضحت أن بعض الأسر تشتري قطعة واحدة فقط، بينما تتجه أسر أخرى إلى المحلات التي تبيع بأسعار مخفضة.

وأشارت إلى أنه من المهم أن تشرك كل أسرة أبناءها في مثل هذه الأمور من أجل التعلم، لأن هذه المواقف تمنح الأبناء خبرات حياتية مفيدة.

كما أوضحت أن بعض الأسر في الدول الخارجية تتجه إلى محلات بيع الملابس المستعملة، ويكون ذلك بديلًا في حال عدم توافر الأموال لشراء الملابس الجديدة.