بعد تعليمات الشهر العقاري.. قانوني: أصبح من حق الورثة عمل توكيل في حالة وفاة مورثهم

أكد المحامي أسامة بيومي أن المنشور الصادر من الشهر العقارى بشأن جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصًا فيه على "البيع للنفس والغير" ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، أنه يعد أحدث تعليمات الشهر العقاري.





وأضاف أنه من خلال هذا المنشور يجوز لورثة الوكيل عمل توكيل في حالة وفاة الوكيل (مورثهم).





وأكد أن هذا المنشور سيحل مشكلة وفاة الوكيل (المشتري).. ففي حالة وفاة الوكيل يجوز للورثة عمل توكيل بصفتهم

ورثة المرحوم / ــــــ

الوكيل عن/ ـــــــ

وبذلك تنتهي مشكلة وفاة الوكيل (المشتري)

إذا كان منصوصًا في سند الوكالة على البيع للنفس والغير).



