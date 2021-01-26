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أخبار العالم

البرازيل تحظر الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا وتمدد تعليقها مع بريطانيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
مددت البرازيل اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وفرضت حظرا جديدا على القادمين من جنوب إفريقيا.

وبحسب "سبوتنيك"، جاء في بيان نشر في صحيفة حكومية أن "الرحلات الدولية إلى البرازيل ، التي تغادر أو تمر عبر المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، محظورة مؤقتًا".

كما أوقفت السلطات تصاريح الصعود إلى الطائرة للأشخاص الذين وصلوا من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أو كانوا هناك أثناء العبور خلال الـ 14 يومًا الماضية. سيؤدي عدم الامتثال للقاعدة الجديدة إلى ترحيل الراكب إلى بلد المنشأ.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19، بعد الولايات المتحدة والهند. وسجلت الدولة أكثر من 8.8 مليون حالة إصابة بالمرض وأكثر من 217 ألف حالة وفاة.

في ديسمبر ، أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية عن متغير كورونا المتحور، والذي يُقال إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات فيروس كورونا الأخرى على الرغم من أن السلالة الجديدة لم تثبت أنها أكثر مسببة للأمراض، إلا أن العديد من البلدان أغلقت حدودها وعلقت السفر مع المملكة المتحدة. لكن عمليات الإغلاق حتى الآن لم تمنع التوتر من التسلل إلى عشرات الدول.

وتم اكتشاف سلالة متحولة أخرى في جنوب إفريقيا في نفس الوقت تقريبًا.

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