ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال يوم.. سوريا تسجل 65 إصابة و5 وفيات بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:51 م
سوريا تسجل 65 إصابة
سوريا تسجل 65 إصابة و5 وفيات بـ فيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13762 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة في تقريرها عن الوضع الوبائي في البلاد، تعافي 64 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7185.

فيما سجلت الوزارة السورية، وفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 895 حالة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال يوم.. سوريا تسجل 92 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

سوريا تسجل 91 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

خلال يوم.. سوريا تسجل 98 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 96 إصابة جدية بكورونا و8 وفيات

سوريا تسجل 95 إصابة جديدة بـ كورونا و8 وفيات في 24 ساعة

سوريا تسجل 96 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و9 وفيات

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يطالب بخروج السولية وقفشة من مباراة بيراميدز

مات عشان مفيش دكتور وإسعاف .. والد ناشئ السكة الحديد يبكي على الهواء بعد وفاة ابنه داخل الملعب

برئاسة الملك سلمان .. الوزراء السعودي يتخذ 8 قرارات عاجلة

الـ VAR لم يتدخل.. خالد الغندور مهاجما التحكيم: جهاد جريشة لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للأهلي

نشاط رياح يزيد إحساس البرودة.. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة التقلبات الجوية

الإسماعيلي: "محمد محمود وسمير وربيعة" مرشحون للانضمام لنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك