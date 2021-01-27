مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف متى يبدأ تطعيم المواطنين.. وسر تنويع مصادر مصر من اللقاحات.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: المواطنون يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد أن ننتهي من تطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الأكبر سنًا لأننا نعمل بالتدريج وبعدها ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن مواقع التسجيل للحصول على اللقاح أمام المواطنين.
وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر ،: الأشخاص الأصغر في السن هم أقل عرضة للإصابة وإذا أصيبوا يكونون أقل خطورة من التعرض إلى مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا .
وأوضح تاج الدين: الكميات المنتجة من اللقاحات عالميا قليلة والدول المنتجة للقاحات تقوم بتلقيح نفسها اولا وهذا السبب الرئيسي الذي جعل مصر تتعاقد مع جميع مصادر اللقاحات للحصول على الكمية التي نحتاجها من اللقاحات مع ضمان جودتها.