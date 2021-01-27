ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف متى يبدأ تطعيم المواطنين.. وسر تنويع مصادر مصر من اللقاحات.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:08 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: المواطنون يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد أن ننتهي من تطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الأكبر سنًا لأننا نعمل بالتدريج وبعدها ستقوم  وزارة الصحة بالإعلان عن مواقع التسجيل للحصول على اللقاح أمام المواطنين.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر ،: الأشخاص الأصغر في السن هم أقل عرضة للإصابة وإذا أصيبوا يكونون أقل خطورة من التعرض إلى مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا  .

وأوضح تاج الدين: الكميات المنتجة من اللقاحات عالميا  قليلة والدول المنتجة للقاحات تقوم بتلقيح نفسها اولا وهذا السبب الرئيسي الذي جعل مصر تتعاقد مع جميع مصادر اللقاحات للحصول على الكمية التي نحتاجها من اللقاحات مع ضمان جودتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس لـ الصحة: تطعيم لقاح كورونا ليس إجباريا.. فيديو

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للأطقم الطبية عن كورونا| تفاصيل

عوض تاج الدين: وضع برنامج زمنى للحصول على لقاحات كورونا من مصادر متعددة.. وأولوية التطعيم للكوادر الطبية

تعرف على طريقة تسجيل الحصول على اللقاح والميعاد المخصص لك.. فيديو

تاج الدين: توجيهات رئاسية بالبدء فورا في تطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاح كورونا

تاج الدين: الجرعة الواحدة من لقاح كورونا تعطي مناعة بنسبة 60%.. فيديو

ترشيحاتنا

أشرف زكي: الفنانون في حالة غضب شديدة بسبب إهانة الفن من قِبل عضو مجلس النواب

ما أقل عدد ركعات لقيام الليل ؟.. أمين الفتوى يجيب

الإسماعيلي: "محمد محمود وسمير وربيعة" مرشحون للانضمام لنا

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

خبير تحكيم: الأهلي يستحق ركلة جزاء لـ محمد شريف أمام بيراميدز

بعد ساعات من أدائه القسم.. نقل رئيس جلسة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلى المستشفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منزل مسكون.. قهوجي يعثر على باب سري خلف الحائط ومفاجأة في انتظاره | صور

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022