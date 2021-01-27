مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف متى يبدأ تطعيم المواطنين.. وسر تنويع مصادر مصر من اللقاحات.. فيديو

المزمنة والأشخاص الأكبر سنًا لأننا نعمل بالتدريج وبعدها ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن مواقع التسجيل للحصول على اللقاح أمام المواطنين. قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: المواطنون يمكنهم الحصول علي اللقاح بعد أن ننتهي من تطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراضأمام





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر ،: الأشخاص الأصغر في السن هم أقل عرضة للإصابة وإذا أصيبوا يكونون أقل خطورة من التعرض إلى مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا .



