نجل شقيق العندليب: عائلتنا تنتمي للنبي.. وجثمان عمي لم يتحلل حتى الآن.. فيديو

أكد محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ أن الذكرى الطيبة هى التى تبقى والإنسان يعيش بذكراه وفنه وكل ما أدّاه من رسالة فنية.. وكشف أن الفنان الراحل ينتمي إلى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا الحسين.





وأضاف "شبانة" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم عبر فضائية سي بي سي أن عائلة آل شبانة تنتمي جذورها أيضا إلى نسل النبي .





وتابع نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ عندما توجهنا إلى مقابر العائلة بالبساتين بسبب المياه الجوفية حصلنا على تصريح من دار الإفتاء لفتح "التربة" وكنت أنا والأسرة متواجدين ونزلت المقابر ورأيت عمي عبد الحليم ورأيت وجهه مكشوفاً وشعره.



