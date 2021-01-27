رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح

قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز هو الأفضل والأنسب.





وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، "جهاد جريشة أحد أفضل الحكام في تاريخ مصر، ويأتي في المرتبة الثانية، بعد جمال الغندور".





وتابع "الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع بيراميدز على قدم محمد شريف، والفار كان عليه استدعاء جهاد جريشة الذي لم يشاهد اللعبة جيدًا، وألتمس لـ جريشة العذر".





وأكد "رؤيتي إن والتر بواليا تلاحم بحارس مرمى بيراميدز وهو لا يستوجب حصول بيراميدز على خطأ لأن التدافع غير التلاحم، ولذلك فالأهلي سجل هدفا صحيحا والحكم أخطأ في عدم احتسابه".





وأتم "قرار جهاد جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز، كان صحيحا".



