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أحمد صلاح حسني: كرة القدم علمتني الالتزام في التمثيل.. وشعري خف بسبب الصبغة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:34 ص
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
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هاني حسين
قال الفنان أحمد صلاح حسني،  إنه يحب التمثيل منذ الصغر، مضيفا:" انا بعشق السينما من زمان على الرغم من بدايتي كلاعب كرة القدم".

وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، :" اعتزلت كرة القدم عندما كان عمري 26 سنة وابلغ من العمر الآن 40 عاما ولم أندم على قراري، وكنت محظوظا  بالبداية كلاعب كرة قدم؛ لانها علمتني الالتزام في التمثيل".

 وتابع احمد صلاح حسني:"  شعري خف بشكل كبير  بسبب الصبغة، ولما كنت لاعب كرة قدم كنت بصبغ شعري بألوان مختلفة في فترات احترافي في الخارج ".

واكمل احمد صلاح حسني:"  صالح سليم قدوة كبيرة في حياتي  وجلست معه مرة واحدة فقط عندما كنت في عمر 18 سنة".

وفكشف الفنان أحمد صلاح حسني، تفاصيل و كواليس مسلسله الجديد "الدايرة"، قائلا: "أنا سعيد وفخور بمسلسل الدائرة لأن طريقة السرد في المسلسل مختلفة، وتركيبة المسلسل مختلفة بشكل كبير، والشباب دلوقتي بيحب الافكار الجديدة ".

وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره  مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة  "المذاع على قناة " أون"، أن  الأجواء في التصوير كانت ممتازة وكل ممثل في المسلسل كان  يشعر بأنه بطل وكل ممثل له دور وشخصية مختلفة عن الأخرين".

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