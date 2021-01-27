أحمد صلاح حسني: كرة القدم علمتني الالتزام في التمثيل.. وشعري خف بسبب الصبغة

وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة "المذاع على قناة " أون"، :" اعتزلت كرة القدم عندما كان عمري 26 سنة وابلغ من العمر الآن 40 عاما ولم أندم على قراري، وكنت محظوظا بالبداية كلاعب كرة قدم؛ لانها علمتني الالتزام في التمثيل".