أحمد صلاح حسني: كرة القدم علمتني الالتزام في التمثيل.. وشعري خف بسبب الصبغة

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يحب التمثيل منذ الصغر، مضيفا:" انا بعشق السينما من زمان على الرغم من بدايتي كلاعب كرة القدم".
وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة "المذاع على قناة " أون"، :" اعتزلت كرة القدم عندما كان عمري 26 سنة وابلغ من العمر الآن 40 عاما ولم أندم على قراري، وكنت محظوظا بالبداية كلاعب كرة قدم؛ لانها علمتني الالتزام في التمثيل".
وتابع احمد صلاح حسني:" شعري خف بشكل كبير بسبب الصبغة، ولما كنت لاعب كرة قدم كنت بصبغ شعري بألوان مختلفة في فترات احترافي في الخارج ".
واكمل احمد صلاح حسني:" صالح سليم قدوة كبيرة في حياتي وجلست معه مرة واحدة فقط عندما كنت في عمر 18 سنة".