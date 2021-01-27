مستشفى النجوم | تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير.. وتدهور حالة محمد الصغير

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة لوعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

كشفت الإعلامية مي حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية.





وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا لكل الناس الي بتسأل عليا بعد الحادثه انا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفي".





وتعرضت مى حلمي لحادث سير على طريق المنصورية ونشرت استوري عبر حسابها على انستجرام للسيارة وهى محطمة.





وكتبت: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".





تدهور الحالة الصحية لـ محمد الصغير

شاركت الاعلامية مها الصغير متابعيها صورة لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، وارفقت معها دعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وكانت الإعلامية مها الصغير، كشفت عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ، موضحة أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".





وعلقت مها على الصورة قائلة: "محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكة العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل ، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.





إصابة ماجد المصرى أثناء تصوير مسلسل "الملك"

كشف النجم ماجد المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.





وشارك المصرى، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بـ إنستجرام، خلال تواجده في إحدى عيادات العلاج الطبيعى، قائلًا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".





وأعلن الفنان ماجد المصري مؤخرا تعافي ابنته الصغيرة من فيروس كورونا المستجد.