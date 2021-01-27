بيان من الرئاسة الصينية بشأن السلاح النووي الكوري الشمالي

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن دعمه النشط لمبادرة سول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





وأفاد مكتب الرئاسة في سول- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- بأن بينج أدلى بهذه التصريحات خلال محادثته الهاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه- إن.





ووصف الرئيس الصيني جهود كوريا الجنوبية في هذا الصدد بأنها تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.



