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أقل من ساعة.. تعرف على مميزات القطار الكهربائي لـ سكان المدن الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:53 ص
القطار السريع
القطار السريع
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هاجر إبراهيم
قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار الكهربائي يعد من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها الأن فى مصر، مشيرا إلى أن إجمالى حجم المشروع يصل إلى 90 كيلو، يبدأ من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية.

وأضاف "رأفت" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطار الكهربائي يشمل 12 محطة و4 كبارى سيارات و2 نفق و140 كيلو أسوار و140 كيلو سكة حديد، موضحا أن المدة الزمنية بين محطة عدلى منصور إلى العاصمة الإدارية خلال ساعة إلا عشر دقائق.

وتابع أن سرعة القطار تبلغ 120 كم فى الساعة و80 كم فى السرعة التجريبية، لافتا إلى أن القطار الكهربائي يرتبط مع جميع خطوط النقل الجماعى التى تنشئها وزارة النقل والهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأكد أن الخط الثالث من القطار يمر بأربع مراحل قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام السابق، متابعا أنه سيكون هناك التقاء مع المونوريل بمحطة الإستاد والتقاء مع سكة حديد عادية بمحطة عدلي منصور.

وأشار إلى أن محطة الشروق تعتبر المحطة رقم 4 في عدد  المحطات بالقطار الكهربائي، حيث تم الانتهاء 100% من أعمال الخرسانة.

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