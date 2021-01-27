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أخبار البلد

في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.. صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:11 ص
رئيس الوزراء وزير
رئيس الوزراء وزير النقل بمحطة الكيت كات
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حمادة خطاب
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة "الكيت كات"، والتى تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن المرحلة الثالثة للمترو ومحطة الكيت كات في نقاط. 

١_ محطة "الكيت كات"، تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. 

٢_ تم الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتى "الزمالك" و"الكيت كات" بطول 929 مترًا. 

٣_ بذلك يكون قد تم تنفيذ الأعمال النفقية للجزء الأول 3A، والتي يبلغ طولها 4 كم ومساحة محطة "الكيت كات" تبلغ3800 م،2 وبعمق 23 م تحت مستوى سطح الأرض، وتشتمل على ثلاثة أدوار

 ٤_  المرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ طولها 17.7 كم. 

٥_ تشتمل على عدد (15) محطة، وأن نسبة الإنجاز الكلية لها بلغت 49%. 

٦_ سيتم افتتاح الجزء الأول منها، والذى يصل من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" بطول 4 كم فى ديسمبر 2021. 

٧_  سيكون الجزء الثانى من محطة "الكيت كات" حتى محور روض الفرج، وذلك بطول 6.6 كم، ومقرر أن يكون فى يونيو 2022. 

٨_ الجزء الثالث من محطة "الكيت كات" حتى محطة "جامعة القاهرة" بطول 7.1 كم مقرر أن يكون فى أبريل 2023


٩_ تبلغ تكلفة المرحلة  الثالثة تبلغ  40.7 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخط الثالث97 مليار جنيه. 


١٠_ بانتهاء تنفيذ الخط  الثالث يكون قد تحقق ربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينتى السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة (الشروق– العبور– المستقبل. 


١١_ يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة "ناصر"، ومع الخط الثاني للمترو في محطتى "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائي في المحطة التبادلية "عدلي منصور". 


١٢_ سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة "الإستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة "وادى النيل"
في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.. صور
في نقاط .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.. صور
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