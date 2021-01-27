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ديني

الأوقاف: توزيع 1640 زيًا أزهريًا بأربع محافظات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:24 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الرابعة عشرة من الزي الأزهري على الأئمة المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم ( 1640) إمامًا، وذلك بمحافظات : ( البحيرة– كفر الشيخ – الشرقية – سوهاج )، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (44307) زي أزهري ، ومازال التوزيع مستمرًا. وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري الأئمة.

وطالبت الوزارة الأئمة المعلن على موقع الوزارة الرسمي أسماؤهم الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وقالت سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2021/02/07م وحتى الخميس 2021/02/18م .

وأعلنت الوزارة  من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة (الزي الأول) ، على أن يبدأ الاثنين 22/ 02/ 2021م في توزيع الزي الثاني ، وعلى جميع المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة موافاتنا بالبيان المرسل إليها بهذا الشأن.

لمعرف أسماء الأئمة المستحقين للزي الازهري اضغط هنا

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