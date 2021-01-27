خبير سيارات يكشف عن مميزات التعامل مع التوكيل مباشرة فى الصيانات

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن التوكيل يعتبر من يشترى سيارته أن يكون بمثابة عميل مستمر له، وذلك يعود لأن التوكيل يتسفاد من هذا العميل صيانات لسيارته كل فترة، منوها إلى التوكيل يفعل كل ما بوسعه لحفاظ على عميله، مشيدا بموقف أحد أقاربه عندما تلف فتيس السيارة الخاص به فقام التوكيل بتغيير هذا فتيس السيارة له بمبلغ بسيط جدا عن مبلغه الحقيقى، وذلك فى مقابل أنه عميل منتظم من خلال صيانته الدورية المستمرة داخل التوكيل.

وأضاف"خبير السيارات"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن عند حدوث مشكلة كبيرة لـ سيارة العميل غير المنتظم فى الصيانات داخل التوكيل، فى ذلك الوقت بالفعل لم يستطيع العميل أن يأخذ حقه فى صيانة سيارته بأسعار مناسبة داخل التوكيل، وذلك لأن هذا العميل قام بالاستغناء عن حقه بعدم انتظامه على أعمال الصيانات لسيارته داخل التوكيل، موضحا أن جميع الشركات الأم بالخارج التى يكون تابع لها كل تلك التوكيلات تتعامل بنفس السياسة.

وأشار إلى أن مركز الخدمة المعتمد هو مركز يكون بمثابة نفس كفاءة وجوودة التوكيل، وحتى أن التوكيل يقوم بتوصية عملاءه بالتعامل مع تلك المراكز، ولكن مركزالخدمة الغير معتمد لكن بمكان موثوق به ولا يفضل التعامل معه نهائيا، مشيرا إلى أن تفيدنا كل هذه الأشياء، فإننا نتجنب الحوادث ونحظى بخسائر أقل،مؤكدا ان خبطة السيارة الخلفية أهون من الخبطه الامامية لها.

وتابع خبير السيارات،أن "طول ما انت بتجرى طول ما هتفقد السيطرة على العربيه"،مضيفا ان لابد من ان تهدأ من سرعة السيارة اثناء سقوط الامطار،حتى وان كان الطريق ممهد وهادئ لتفادى اى مشكلة مفاجئة أثناء السير / مضيفا : "مش مشكله توصل متأخر، بس الاهم توصل سليم"،لافتا الى ان الموبيل عن القيادة من أكبر المخاطر المسببة لحوادث الطرق فى العالم كله".