وزيرة الثقافة: بناء الإنسان المصري ثقافيا.. ومكافحة التطرف الفكري في مقدمة أولوياتنا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساسي للوزارة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.









وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان لشرح الموقف التنفيذي لبرامج الوزارة : "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة"، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعددية الثقافية، لافتة إلى تفعيل رؤية 2030 والالتزام بها.









وأوضحت أن الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصري أولا وترسيخ الهوية الثقافية وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكري والريادة الثقافية وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.