وزيرة الثقافة: 1.343 مليار جنيه فاتورة تنشيط عدة مؤسسات خلال 2020

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والفنون، إن الوزارة أنشأت برنامجًا لتطوير المؤسسات الثقافية، مشيرة إلى أنه بموجب هذا البرنامج تم العمل على إحلال وتجديد وتطوير من المؤسسات والمنشآت الثقافية.





وأضافت الوزيرة خلال عرض بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة الثقافية وذلك بسبب العديد من الأمور إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي.





وتابعت: "لذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط من اجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343مليون جنية سنة 2020 بزيادة قدرها 44 % عن مخصصات العام السابق له، كما تم إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلى تلك المشروعات، وتم الاتفاق علي البدء في المشروعات المفتوحة والتي بلغ إجمالي نسب التنفيذ بها 75 % او يزيد، في حين تم إسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من اجل الانتهاء منها وذلك وفقا للقانون".





وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعا من إجمالي 549 مشروعا، بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها.





وقالت الوزيرة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الوزارة قامت بالعمل علي افتتاح 18 بيت ثقافة متكاملا في العديد من محافظات مصر وتم دخولهم الخدمة الثقافية، كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، كما تم افتتاح العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبني الرقابة علي المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث.





وأشارت الوزيرة إلى أنه تم ربط 130 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 1368 برنامجا لتدريب العاملين بالوزارة في إطار رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، كما تم تقديم العديد من الخدمات المميكنة في المجالات الثقافية وكذلك تقديم الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض.