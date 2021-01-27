237 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر يناير الجاري.





وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بـ المراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.





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أشار محافظ الشرقية الي أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، ولائحته التنفيذية ، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح ، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.





ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال ٢٣٧ الف ٦٠٩ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي اليوم ، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.





وأكد انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.





وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة سد العين بمركز فاقوس ، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدًا أن المحافظة تولي إهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.





شدد المحافظ على الشركة المنفذه للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.





ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية انه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 30 ترعه بنطاق مركز فاقوس بأجمالي أطوال 90 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في اطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة ولتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الاعمال الجاري تنفيذها بترعه سد العين والبالغ طولها 3.32 كم والتي تأخذ مياهها من ترعه الحاج عمر لتخدم زمام 1000 فدان وبتكلفة مليون و 357 الف جنيه تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والمريول ، لافتًا إلي أن المشروع يساهم في الحفاظ علي المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حيث يعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة.