آمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في قصر عابدين

شاركت المطربة آمال ماهر جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير لها، والتي التُقطت خلال مشاركتها في حفل غنائي ضخم أُقيم داخل قصر عابدين.



ونشرت آمال مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة ملكية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا ساحرًا خطف أنظار المتابعين ونال إعجاب جمهورها، الذين تفاعلوا مع الصور معبرين عن إعجابهم بجمالها وحضورها المميز .



وجاءت أسعار تذاكر الحفل بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه، 1500 جنيه، 2000 جنيه، 2500 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، 7000 جنيه).

أغاني آمال ماهر

في شهر يوليو الماضي، أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل إسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.