ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أمال ماهر نجمة الافتتاح.. جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2025

آمال ماهر
آمال ماهر
سعيد فراج

يترقب محبي مهرجان الموسيقى العربية، انطلاق دورته الـ 33، التي تبدأ من 16 وحتى 25 أكتوبر الجاري، ويرصد موقع صدى البلد في التقرير التالي جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية. 

حفلات مسرح النافورة: 

  1. الخميس ١٦ أكتوبر: حفل الافتتاح (الفنانة آمال ماهر - بقيادة المايسترو تامر فيظي). 
  2. الجمعة ١٧ أكتوبر: (الفنان حسام حسنی، الفنانة كنزى، الفنانة فرح الموجى، الفنانة أسماء كمال - الفنان مدحت صالح، صوليت (بيانو الفنان عمرو سليم بقيادة المايسترو أحمد عامر).
  3. السبت ١٨ أكتوبر: (الفنانة آيات فاروق، الفنان محمد حسن، الفنان مؤمن خليل، الفنانة رحاب مطاوع - الفنان وائل جسار (لبنان) بقيادة المايسترو عادل عايش). 
  4. الأحد 19 أكتوبر: (الفنانة غادة آدم، الفنان أحمد عفت، الفنانة إيناس عز الدين، الفنانة منار سمير - الفنان هاني شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمى). 
  5. الاثنين ٢٠ أكتوبر: الموسيقار عمر خيرت. 
  6. الثلاثاء ٢١ أكتوبر: (الفنانة حنان عصام، الفنان محمد الحلو، الفنانة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو محمد الموجى). 
  7. الأربعاء ٢٢ أكتوبر: (الفنانة نهاد فتحي، الفنانة رحاب عمر، الفنان محمد الطوخي، الفنانة نهى حافظ، الفنان أحمد سعيد - الفنان على الحجار). 
  8. الخميس ٢٣ أكتوبر: (الفنانة مروة ناجي، الفنان محمد ثروت بقيادة المايسترو علاء عبد السلام). 
  9. الجمعة ٢٤ أكتوبر: (الفنان وليد حيدر، الفنانة مي حسن، الفنان ياسر سليمان - الفنانة مي فاروق بقيادة المايسترو تامر فيظي). 
  10. السبت ٢٥ أكتوبر: (حفل الختام، الفنانة سوما، الفنان صابر الرباعي (تونس) بقيادة المايسترو مصطفى حلمى).

حفلات معهد الموسيقى العربية:

  1. الخميس ١٦ أكتوبر: فرقة الموسيقى العربية للتراث.. الفنانة ريم حمدى، الفنانة حنان الخولى، الفنان محي صلاح، الفنان أحمد الوزيري، الفنان أحمد صبرى، الفنان محمد شوقي - بقيادة المايسترو فاروق البابلي). 
  2. الأحد 19 أكتوبر: (فرقة الإنشاد الديني.. الفنان محمد عبد الحميد، الفنان أشرف زيدان، الفنان حاتم زيدان، الفنان إبراهيم فاروق، الفنان تامر نجاح، الفنان إيهاب ندا، الفنانة سماح عباس، الفنانة هبة عادل - بقيادة المايسترو عمر فرحات). 
  3. الخميس ٢٣ أكتوبر: (فرقة كوكب الشرق النسائية.. الفنانة أنغام مصطفى - بقيادة المايسترو مها العربي). 

حفلات مسرح الجمهورية: 

  1. الجمعة ١٧ أكتوبر: (فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية أكاديمية الفنون.. بمشاركة الفنانة سهيلة بهجت - بقيادة المايسترو محمد عبد الستار). 
  2. السبت ١٨ أكتوبر: (فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.. الفنان محمود عبد الحميد، الفنانة عبير أمين، الفنان عصام محمود، الفنانة داليا عبد الوهاب - الفنان فؤاد زبادي (المغرب) بقيادة المايسترو صلاح غباشی). 
  3. الأحد ١٩ أكتوبر: (الفنانة آية عبد الله - فرقة الحرملك بقيادة المايسترو مروة عمرو عبد المنعم). 
  4. الخميس ٢٣ أكتوبر: (الفرقة القومية العربية للموسيقى.. الفنان يحيى عبد الحليم، الفنانة هند النحاس، الفنان إبراهيم رمضان - الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو حازم القصبجي). 

حفلات دار أوبرا الإسكندرية:

  1. الخميس ١٦ أكتوبر: (فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.. الفنان محمد طارق، الفنانة ولاء طلبة، الفنان أحمد رجب - الفنان فؤاد زبادي (المغرب) بقيادة المايسترو هشام نبوی).
  2. الجمعة ١٧ أكتوبر: (الفرقة القومية العربية للموسيقى.. الفنان سامح منير، الفنان أحمد عصام، الفنانة آلاء أيوب - الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو حازم القصبجي). 
  3. السبت ١٨ أكتوبر: (فرقة الموسيقى العربية للتراث.. الفنان أحمد محسن، الفنانة رضوى سعيد، الفنان محمد متولى - الفنان محمد الحلو بقيادة المايسترو محمد الموجى). 
  4. الأحد 19 أكتوبر: (فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.. الفنان تامر عبد النبي، الفنان أشرف وليد - الفنانة حنين الشاطر بقيادة المايسترو أحمد عامر). 
  5. الخميس ٢٢ أكتوبر: (فريق على مر الأجيال.. الفنان محمد الخولي، الفنان ياسر سعيد).
  6. الجمعة ٢٤ أكتوبر: الفنان على الحجار وفرقته الموسيقية. 

حفلات دار أوبرا دمنهور:

الخميس ٢٣ أكتوبر: (فرقة شموع - الفنان سعيد عثمان). 

الجمعة ٢٤ أكتوبر: (فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.. الفنان أمير رفاعي، الفنان السيد وهب الله، الفنانة هبة إسماعيل، الفنان وائل أبو الفتوح، الفنانة يمنى حسن، الفنانة سارة مجدى - بقيادة المايسترو هشام نبوی). 

مهرجان الموسيقى العربية آمال ماهر مدحت صالح وائل جسار هاني شاكر عمر خيرت

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

صورة أرشيفية

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

صورة أرشيفية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

