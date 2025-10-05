رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: اقتربنا من تحقيق حلم جماهير النادي المصري باكتمال أعمال الاستاد.

وأشار رئيس شباب النواب، إلى أنه تم البدء في الأعمال النهائية لأرضية الملعب و بدء تركيب مقاعد المدرجات ، بالإضافة إلى بدء تركيب المظلة و اكتمال تجهيزات تركيب الشاشات الرئيسية في استاد النادي المصري.

وأوضح الدكتور محمود حسين، أنه خلال أسبوعين سيتم استكمال أعمال تركيب الشاشات العملاقة وأنظمة الإضاءة الحديثة التي ستُضيء سماء المدينة استعدادًا للافتتاح التجريبي في 23 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

رئيس لجنة شباب النواب .. الحلم يقترب من جماهير المصري ويوم الفرح أصبح على الأبواب

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن استاد النادي المصري الجديد صرح رياضي عالمي شاهد علي انجازات الدولة المصرية في الرياضة بمحافظة بورسعيد.

وأضاف الدكتور محمود حسين، أن ستاد المصري يفتح صفحة جديدة في تاريخ الرياضة البورسعيدية.

واختتم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة شباب النواب، تصريحاته بأنه الحلم يقترب من جماهير المصري ويوم الفرح أصبح على الأبواب.