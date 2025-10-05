سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها

اتفق جمهور العلماء على أن صيام الأيام البيض سُنّة مؤكدة عن النبي، يُثاب فاعلها ولا يُؤثم تاركها، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (رواه البخاري ومسلم).

صيام الأيام البيض

وشرع الله صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، ليجدد المسلم إيمانه ويزكي نفسه من الغفلة، فهي عبادة دورية تُعين على الاستقامة بين رمضان ورمضان، وتُعوّد النفس على الطاعة والصبر، وتُذكّر العبد بفضل الصيام الدائم.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183)، كما ثبت في حديث آخر قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله» (رواه البخاري ومسلم) فالصيام وسيلةٌ للتقوى، وميدانٌ لتطهير القلب والروح وتجديد النية مع الله.

مداومة النبي على صيام الأيام البيض

وداوم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على صيام الأيام البيض لفضلها العظيم حيث إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله، كما أنها سنة ثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم- وقد أمر بها أمته لزيادة الأجر والثواب.

كما تحمل هذه الأيام فوائد جسدية وروحية، مثل الصفاء النفسي والاستقرار، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم فيصوم المسلم الأيام البيض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصيام دعوة مجابة، وفيه الحصول على منافع صحية، وليس الأمر فيه منافع دينية فقط لكن صحية وبدنية أيضا بالإضافة للأجر والثواب.

وتشير بعض الدراسات العلمية والطبية إلى أن صيام الأيام البيض يجعل الجسم يتخلص من السموم المتراكمة والتي يصعب التخلص منها في الأيام العادية وكما نصح الأطباء أن الصيام تقليل لفرص الإصابة بالسرطان، وضرورة استفادة الجسم من المخزون الحيوي من المواد الضرورية لجسم الإنسان مثل والأحماض الأمينية والفيتامينات.

نصائح للمداومة على صيام الأيام البيض

للمداومة على صيام الأيام البيض، احرص على تجديد النية والإخلاص لله، وحدّد مواعيدها في التقويم كل شهر لتتذكرها.

صُم مع الأهل أو الأصدقاء لتجد الدعم، وابدأ بيومٍ واحد إن لم تستطع الثلاثة، وأكثر من الدعاء وقت الإفطار، فهي من أوقات الاستجابة، وتذكّر دائمًا قول النبي: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله».

ويبقى صيام الأيام البيض سُنّة نبوية عظيمة تجمع بين الأجر والسكينة، وتُقرّب العبد من ربه كل شهر، فهي عبادة بسيطة في ظاهرها، لكنها تترك أثرًا عميقًا في القلب والروح، وتجدد الإيمان وتغسل الذنوب.

