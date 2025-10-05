قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها

الصيام
الصيام
محمد شحتة

اتفق جمهور العلماء على أن صيام الأيام البيض سُنّة مؤكدة عن النبي، يُثاب فاعلها ولا يُؤثم تاركها، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (رواه البخاري ومسلم).

صيام الأيام البيض

وشرع الله صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، ليجدد المسلم إيمانه ويزكي نفسه من الغفلة، فهي عبادة دورية تُعين على الاستقامة بين رمضان ورمضان، وتُعوّد النفس على الطاعة والصبر، وتُذكّر العبد بفضل الصيام الدائم.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183)، كما ثبت في حديث آخر قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله» (رواه البخاري ومسلم) فالصيام وسيلةٌ للتقوى، وميدانٌ لتطهير القلب والروح وتجديد النية مع الله.

مداومة النبي على صيام الأيام البيض

وداوم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على صيام الأيام البيض لفضلها العظيم حيث إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله، كما أنها سنة ثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم- وقد أمر بها أمته لزيادة الأجر والثواب.

كما تحمل هذه الأيام فوائد جسدية وروحية، مثل الصفاء النفسي والاستقرار، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم  فيصوم  المسلم الأيام البيض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصيام دعوة مجابة، وفيه الحصول على منافع صحية، وليس الأمر فيه منافع دينية فقط لكن صحية وبدنية أيضا بالإضافة للأجر والثواب.

وتشير بعض الدراسات العلمية والطبية إلى أن صيام الأيام البيض يجعل الجسم يتخلص من السموم المتراكمة والتي يصعب التخلص منها في الأيام العادية وكما نصح الأطباء أن الصيام تقليل لفرص الإصابة بالسرطان، وضرورة استفادة الجسم من المخزون الحيوي من المواد الضرورية لجسم الإنسان مثل والأحماض الأمينية والفيتامينات.

نصائح للمداومة على صيام الأيام البيض

للمداومة على صيام الأيام البيض، احرص على تجديد النية والإخلاص لله، وحدّد مواعيدها في التقويم كل شهر لتتذكرها.

صُم مع الأهل أو الأصدقاء لتجد الدعم، وابدأ بيومٍ واحد إن لم تستطع الثلاثة، وأكثر من الدعاء وقت الإفطار، فهي من أوقات الاستجابة، وتذكّر دائمًا قول النبي: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله».

ويبقى صيام الأيام البيض سُنّة نبوية عظيمة تجمع بين الأجر والسكينة، وتُقرّب العبد من ربه كل شهر، فهي عبادة بسيطة في ظاهرها، لكنها تترك أثرًا عميقًا في القلب والروح، وتجدد الإيمان وتغسل الذنوب.
 

الأيام البيض صيام الأيام البيض عبادة صيام الدهر الصيام الدعاء وقت الإفطار حكم صيام الأيام البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة بالدوري

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين فاركو ووادي دجلة بالدوري

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد