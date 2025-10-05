قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
ديني

جريمة شباب المحور.. مظهر شاهين: الستر أولى والخطأ لا يبيح نشر العورات

جريمة شباب المحور
جريمة شباب المحور
محمد شحتة

أصدر الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بوزارة الأوقاف، بيانا شرعيا حول تصوير شاب وفتاة في وضع مخل ونشر المقطع.

وقال مظهر شاهين، في البيان، إن الله تعالى أمر بالستر والإصلاح ونهى عن الفضيحة والإفساد، وقال سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف،: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة».

فعل مخل داخل السيارة

وأضاف مظهر شاهين إنّ ما أقدم عليه الشاب والفتاة من تصرفٍ مخلٍّ بالآداب الشرعية والعامة داخل السيارة خطأ ظاهر، وإثم يجب التوبة منه والندم عليه، لأنه من مقدمات الفاحشة التي نهى الله تعالى عنها بقوله: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) كما أنه جرم بستوجب العقوبة القانونية وفقا للقانون.

وتابع مظهر شاهين: لكن مع ذلك، فإن هذا الخطأ لا يُبيح للناس التجسس ولا التصوير ولا نشر العورات، لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال تعالى ( وَلا تَجَسَّسُوا ).

وأوضح مظهر شاهين، أن قيام بعض الأشخاص بتصويرهما أو نشر المقطع جريمة شرعية وأخلاقية أعظم من الذنب نفسه، لأن الإسلام جعل الستر من صفات المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته».

كما أن تصوير الناس في لحظات ضعفهم ونشرها يدخل في باب إشاعة الفاحشة التي توعّد الله أصحابها بالعذاب، فقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

وأشار إلى أن الإسلام يأمر من يرى منكرًا أن يُنكره بالحكمة والموعظة، لا بالتصوير والفضيحة، لأن المقصود من الأمر بالمعروف هو الإصلاح لا التشهير، قال الله تعالى: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: “من تتبّع عورات الناس أفسدهم ولو كان يريد إصلاحهم”.

أما الموقف الشرعي السليم لهذه الواقعة، فالواجب في مثل هذه الحالات، النصح سرًّا لمن وقع في الخطأ، برفق ورحمة، وإبلاغ الجهات المختصة إذا كان الفعل جريمة يُخشى تكرارها، وتسليمهم الأدلة دون نشرها بين الناس، والكفّ عن تداول المقاطع أو إعادة نشرها، لأن من نشر الفاحشة كان شريكًا في الإثم ولو لم يكن فاعلها.

وأهاب مظهر شاهين، بالمجتمع أن يلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، وأن يتذكر أن الله تعالى أغير على عباده من أن تُنتهك حرماتهم أو تُفضح عوراتهم، وأن الستر والإصلاح أولى من الفضيحة والتشهير.

