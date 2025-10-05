قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بعد آخر تحديث الأحد 5 أكتوبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية، وحتى الآن، نحو 5220 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3887.18 دولار.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الذهب           بيع         شراء

سعر الذهب الآن عيار 24          5965.75  جنيه 5942.75 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 22          5468.5  جنيه    5447.5 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 21          5220  جنيها        5200 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 18          4474.25  جنيه 4457.25 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 14          3480  جنيها        3466.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب    41760  جنيها     41600  جنيه

سعر الأوقية الذهبية   3887.18  دولار  3886.25  دولار

واقرأ أيضًا:

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات اليوم عند مستوى 5965.75 جنيه للبيع، 5942.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 5468.5 جنيه للبيع، 5447.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 5220 جنيها للبيع، 5200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 4474.25 جنيه للبيع، 4457.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 3480 جنيها للبيع، 3466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 2982.75 جنيه للبيع، 2971.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 2237.25 جنيه للبيع، 2228.5 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الأحد 5 أكتوبر 2025 نحو 41760 جنيها للبيع، 41600 جنيه للشراء.

