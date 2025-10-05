سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بعد آخر تحديث الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات الختامية، وحتى الآن، نحو 5220 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3887.18 دولار.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الذهب بيع شراء

سعر الذهب الآن عيار 24 5965.75 جنيه 5942.75 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 22 5468.5 جنيه 5447.5 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 21 5220 جنيها 5200 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 18 4474.25 جنيه 4457.25 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 14 3480 جنيها 3466.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 41760 جنيها 41600 جنيه

سعر الأوقية الذهبية 3887.18 دولار 3886.25 دولار

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات اليوم عند مستوى 5965.75 جنيه للبيع، 5942.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 5468.5 جنيه للبيع، 5447.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 5220 جنيها للبيع، 5200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 4474.25 جنيه للبيع، 4457.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 3480 جنيها للبيع، 3466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 2982.75 جنيه للبيع، 2971.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 2237.25 جنيه للبيع، 2228.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الأحد 5 أكتوبر 2025 نحو 41760 جنيها للبيع، 41600 جنيه للشراء.