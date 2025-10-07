قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد لمجرد يدعم فضل شاكر : أخي الغالي الذي أحمله في قلبي

فضل شاكر وسعد لمجرد
فضل شاكر وسعد لمجرد
تقى الجيزاوي

وجه الفنان سعد لمجرد رسالة دعم للفنان فضل شاكر بعد ان سلم نفسه للجيش اللبناني خلال الأيام الماضية بعد فترة طويلة من الجدل الذى استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية.

وشارك سعد مجرد صورة للفنان فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب ، معلقا: "حبيبي فضل أنت لست مجرد فنان بالنسبة إلي، بل أخي الغالي الذي أحمله في قلبي بمحبة ووفاء لا يتغيران عرفتك عن قرب ورأيت فيك الصدق في كل شيء، وطيبة القلب التي تُحس في صوتك وفي وجودك".

وتابع ، قائلا: “صوتك دائمًا صادق، يصل إلى القلب مباشرة ويترك أثرًا لا يُنسى، ما نسيتك يوم يا حبيبي فضل، ولا غبت عن دعائي، وأسأل الله أن يفرجها عليك ويعيدك إلينا سالمًا كما عهدناك دائمًا، كبيرًا بفنك وإنسانيتك وصدقك، وقريبًا سيعود الفرح إليك يا غالي”.

فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني 

ووفقا لوسائل إعلامية لبنانية ، ان مخابرات الجيش تسلمت فضل شاكر يوم السبت الماضي.

وفى وقت لاحق ، كانت كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تعرض لهجوم بمنزله، من قِبل الجماعات المتطرفة، تلك الجماعات التي حاولت حرق منزل الفنان بعين الحلوة، وذلك لممارسته الفن والغناء. 

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية إن هناك إشكالا وقع في محيط منزل الفنان فضل شاكر، بحي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وأكدت وسائل الإعلام إن المدعوين من جماعة تدعى الشباب المسلم، وقد توجهوا إلى حي المنشية بالقرب من منزل فضل شاكر، وكان هدفهم إحراق المنزل الذي يقيم فيه الفنان، وذلك بسبب ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، وهو الأمر الذي يرفضونه، تلك الجماعة داخل المخيم.

محمد فضل شاكر يعلق على تصريحات راغب علامة 

وفي سياق آخر، علق محمد، نجل الفنان فضل شاكر، على تصريحات الفنان راغب علامة الأخيرة، حيث تساءل محمد فضل شاكر عن سبب هجوم راغب علامة الدائم على والده، وقال محمد فضل شاكر خلال ستوري عبر حسابه بإنستجرام: وصلّي من كام يوم إن فيه حملة معمولة على والدي على السوشيال ميديا من قبل فنانين وإعلاميين حاقدين على والدي، وصلّي من ناس مقربين مشتركين بيننا إن الفنان راغب علامة عايز يحل المشاكل اللي بينه وبين فضل شاكر، ووالدي رد عليك إنه معندوش مشكلة يحل موضوعه معاك، برغم إن بقالك 13 سنة مسبتش وسيلة  إعلامية غير لما شهّرت بينا من خلالها وقولت كلام كتير

 احدث اغاني فضل شاكر 

وكان طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح البحر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية روح البحر، لـ فضل شاكر، من كلمات والحان : جمانة جمال، توزيع موسيقي: زاف

فضل شاكر سعد لمجرد اغاني فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

وظائف

وظائف خالية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

المركزي لتحليل المبيدات

المركزي للمبيدات يحلل 9940 عينة بالربع الثالث من 2025

بالصور

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

المزيد