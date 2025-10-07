سعد لمجرد يدعم فضل شاكر : أخي الغالي الذي أحمله في قلبي

وجه الفنان سعد لمجرد رسالة دعم للفنان فضل شاكر بعد ان سلم نفسه للجيش اللبناني خلال الأيام الماضية بعد فترة طويلة من الجدل الذى استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية.

وشارك سعد مجرد صورة للفنان فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب ، معلقا: "حبيبي فضل أنت لست مجرد فنان بالنسبة إلي، بل أخي الغالي الذي أحمله في قلبي بمحبة ووفاء لا يتغيران عرفتك عن قرب ورأيت فيك الصدق في كل شيء، وطيبة القلب التي تُحس في صوتك وفي وجودك".

وتابع ، قائلا: “صوتك دائمًا صادق، يصل إلى القلب مباشرة ويترك أثرًا لا يُنسى، ما نسيتك يوم يا حبيبي فضل، ولا غبت عن دعائي، وأسأل الله أن يفرجها عليك ويعيدك إلينا سالمًا كما عهدناك دائمًا، كبيرًا بفنك وإنسانيتك وصدقك، وقريبًا سيعود الفرح إليك يا غالي”.

فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

ووفقا لوسائل إعلامية لبنانية ، ان مخابرات الجيش تسلمت فضل شاكر يوم السبت الماضي.

وفى وقت لاحق ، كانت كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تعرض لهجوم بمنزله، من قِبل الجماعات المتطرفة، تلك الجماعات التي حاولت حرق منزل الفنان بعين الحلوة، وذلك لممارسته الفن والغناء.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية إن هناك إشكالا وقع في محيط منزل الفنان فضل شاكر، بحي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وأكدت وسائل الإعلام إن المدعوين من جماعة تدعى الشباب المسلم، وقد توجهوا إلى حي المنشية بالقرب من منزل فضل شاكر، وكان هدفهم إحراق المنزل الذي يقيم فيه الفنان، وذلك بسبب ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، وهو الأمر الذي يرفضونه، تلك الجماعة داخل المخيم.

محمد فضل شاكر يعلق على تصريحات راغب علامة

وفي سياق آخر، علق محمد، نجل الفنان فضل شاكر، على تصريحات الفنان راغب علامة الأخيرة، حيث تساءل محمد فضل شاكر عن سبب هجوم راغب علامة الدائم على والده، وقال محمد فضل شاكر خلال ستوري عبر حسابه بإنستجرام: وصلّي من كام يوم إن فيه حملة معمولة على والدي على السوشيال ميديا من قبل فنانين وإعلاميين حاقدين على والدي، وصلّي من ناس مقربين مشتركين بيننا إن الفنان راغب علامة عايز يحل المشاكل اللي بينه وبين فضل شاكر، ووالدي رد عليك إنه معندوش مشكلة يحل موضوعه معاك، برغم إن بقالك 13 سنة مسبتش وسيلة إعلامية غير لما شهّرت بينا من خلالها وقولت كلام كتير

احدث اغاني فضل شاكر

وكان طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح البحر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية روح البحر، لـ فضل شاكر، من كلمات والحان : جمانة جمال، توزيع موسيقي: زاف