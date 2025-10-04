قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد اتهام الفنان بالإرهابي .. فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

فضل شاكر
فضل شاكر
تقى الجيزاوي

سلم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني فى الجنوب عند مخيم عين الحلوة فى بيروت المكان الذى يقيم فيه ، وذلك بعد جدال استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني.

ووفقا لوسائل إعلامية لبنانية ، ان مخابرات الجيش تسلمت فضل شاكر اليوم السبت.

وفى وقت لاحق ، كانت كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تعرض لهجوم بمنزله، من قِبل الجماعات المتطرفة، تلك الجماعات التي حاولت حرق منزل الفنان بعين الحلوة، وذلك لممارسته الفن والغناء. 

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية إن هناك إشكالا وقع في محيط منزل الفنان فضل شاكر، بحي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وأكدت وسائل الإعلام إن المدعوين من جماعة تدعى الشباب المسلم، وقد توجهوا إلى حي المنشية بالقرب من منزل فضل شاكر، وكان هدفهم إحراق المنزل الذي يقيم فيه الفنان، وذلك بسبب ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، وهو الأمر الذي يرفضونه، تلك الجماعة داخل المخيم.

وفي سياق آخر، علق محمد، نجل الفنان فضل شاكر، على تصريحات الفنان راغب علامة الأخيرة، حيث تساءل محمد فضل شاكر عن سبب هجوم راغب علامة الدائم على والده، وقال محمد فضل شاكر خلال ستوري عبر حسابه بإنستجرام: وصلّي من كام يوم إن فيه حملة معمولة على والدي على السوشيال ميديا من قبل فنانين وإعلاميين حاقدين على والدي، وصلّي من ناس مقربين مشتركين بيننا إن الفنان راغب علامة عايز يحل المشاكل اللي بينه وبين فضل شاكر، ووالدي رد عليك إنه معندوش مشكلة يحل موضوعه معاك، برغم إن بقالك 13 سنة مسبتش وسيلة  إعلامية غير لما شهّرت بينا من خلالها وقولت كلام كتير

 احدث اغاني فضل شاكر 

وكان طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح البحر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية روح البحر، لـ فضل شاكر، من كلمات والحان : جمانة جمال، توزيع موسيقي: زاف.

فضل شاكر اغاني فضل شاكر اغنية روح البحر لفضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الشرطة

رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سايس أجبر مواطنا على دفع مبلغ مالى بالعجوزة

المتهمين

منافسة على الزبائن.. حقيقة تعاطى مخدرات على مقهى بكفر الدوار

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

منة جلال
منة جلال
منة جلال

سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

منة جلال
منة جلال
منة جلال

شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد