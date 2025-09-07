روح البحر.. طرح أحدث أغاني فضل شاكر

طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح البحر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية روح البحر، لـ فضل شاكر، من كلمات والحان : جمانة جمال، توزيع موسيقي: زاف.

كلمات أغنية روح البحر

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي انا

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي انا

دا الجاي ويانا

و الحب معانا

الله على هوانا و اشهد يا بحر

عنيك بعنيا د ملاك بإديا

بصيت حوليا و ضحكلي البحر

يا روح البحر ..

لونو بلون التمر يؤمر على قلبي أمر

دا كل ما في الامر وده حبيبي انا

الليلة دي صباحي

يا شمس نامي ارتاحي

نيمتو تحت جناحي وغفي على صوت البحر

ده الجاي ويانا و الحب معانا

الله على هوانا و اشهد يا بحر

عنيك بعنيا د ملاك بإديا

بصيت حوليا و ضحكلي البحر

ودو حبيبي البحر

دا روح حبيبي البحر

صيف السنه دي سحر

ويا حبيبي انا

على موجة نرقص سوا ما اصلو هو الدوا

وياخدنا حبة الهوا و يا حبيبي انا

أغاني فضل شاكر الجديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، تفاصيل التعاون بينه وبين الفنان فضل شاكر بعد أن طرح أغنية “صحاك الشوق” خلال الأيام الماضية.

وقال محمد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك خلال لقائه مع et بالعربي: “إحنا فى بنش مارك نتشرف بالتعاون مع الفنان فضل شاكر لأنه فنان مميز وله جماهيرية فى الوطن العربي كله وصاحب مكتبة موسيقية عاشت فى وجدان الجميع ، بالتأكيد هذا التعاون هيمتد لأعمال كبيرة قادمة وهنتعاون معه فى الألبومين القادمين وبيهم حوالي 20 أغنية”.

وتأتي “صحاك الشوق” للفنان فضل شاكر بعد النجاح الكبير الذى حققه بأغنية “كيفك على فراقي” رفقة نجله المطرب محمد فضل شاكر.

وتمكنت أغنية “كيفك على فراقي”، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات.

وحققت أغنية كيفك علي فراقي، من غناء فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، نسب مشاهدة اقتربت من 3 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط.