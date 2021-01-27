لمواجهة كورونا.. "بيطري الشرقية" ينفذ 2816 حملة تعقيم للمنشآت الحيوية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري، والتي استطاعت تنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 1 يناير إلى 21 يناير2021م بتنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء، مشيرًا إلى تنفيذ 476 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 40 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 66 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و38 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 32 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و67 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و379 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و1718 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتشديد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشار إلي أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وعلي جانب أخر أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ف إطار المتابعة المكثفة والرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية فقد قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال عام 2020.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 565 منشأة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير 530 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص 110 شكاوى والرد عليها.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم إصدار الترخيص لـ 348 منشآت الخاصة منها " و212 عيادة طبية، و73 عيادة أسنان، 13 مركز طبي، و8 عيادات تخصصية، و24 معمل تحاليل طبية، و17 مركز علاج طبيعي، مستشفى خاصة ".

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.