صحة الشرقية: الفرق الطبية تقدم الخدمات الطبية المتطورة لأكثر من 8 ملايين شخص

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن محافظة الشرقية شهدت نهضة صحية هائلة خلال عام ٢٠٢٠، رغم الظروف الراهنة، التى تمر بها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وخاصة في تقديم الخدمات الطبية التي شملت كل أفراد الأسرة المصرية، وكان الشعاع الأول القضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصرييـن، وقبل بداية تأسيس الأسرة من خلال فحص ما قبل الزواج، ثم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنيـن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتي تعد ركيزة أساسية لصحة كل أسرة مصرية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قامت الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٨.٥ مليون متردد بالمحافظة، مما جعلها في صدارة جميع المحافظات بمختلف المبادرات والتي أستهدفت جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن، حيث قدمت فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لـ ٣٧٧٧٢٣٣ مواطنا، وقدمت فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، الخدمة لـ ٢٢٧٠٦٣٨ مواطنا، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، الخدمة لـ١٦٦٥٤٣١ سيدة، ومبادرة سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية، الخدمة والفحوصات لـ٨٠٣٩٩٦ طالبا، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، الخدمة لـ١٠٧٧٤٠ طفلا، ومبادرة صحة الأم والجنين، لـ ٣٠٧٣١ سيدة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والتي قامت بإجراء ١٥٦١ عملية جراحية للمرضي بالمحافظة، خلال عام ٢٠٢٠.





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وأكد "مسعود" استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وتزامنًا مع إنطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بداية العام الجديد ٢٠٢١، مقدمًا الشكر لمنسقة المبادارات الرئاسية، وجميع الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل وهذه الجهود المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.