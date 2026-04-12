إمرأة فاجأتها الدورة قبل صلاة الوتر فماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يجب على المرأة فعله إذا جاءتها الدورة الشهرية بعد صلاة العشاء وقبل أداء صلاة الوتر.



صلاة المرأة وقت الحيض

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المرأة بمجرد دخول الحيض تسقط عنها الصلاة، وبالتالي لا يجب عليها أداء صلاة الوتر أو قضاؤها بعد انتهاء الدورة الشهرية.

وأضاف أن صلاة الوتر ليست من الصلوات الواجبة، ولذلك لا قضاء فيها، مؤكدًا أنه لا شيء على المرأة في هذه الحالة، ولا إثم عليها لتركها بسبب العذر الشرعي.

وأكد أن من رحمة الله تعالى أن العبد إذا نوى الطاعة ثم منعه عذر قهري كتب الله له الأجر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة”.

وأشار إلى أن المرأة تُثاب على نيتها في القيام بالوتر ما دامت كانت عازمة عليه، لكن منعها الحيض عن أدائه، وهذا من سعة رحمة الله بعباده وفضله عليهم.