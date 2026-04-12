هاني تمام: المنتحر ليس كافرًا وإنما مسلم مذنب مصيره إلى مشيئة الله

قال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن المنتحر ليس كافرًا ، وإنما هو مسلم مذنب تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، ونسأل الله له المغفرة والرحمة واللطف.

وأضاف هاني تمام، في منشور على فيس بوك، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وذنب عظيم بل من أكبر الكبائر والذنوب ولا يُمكن أن يُبرر بأي شيء من الطغوط النفسية وغيرها إلا إذا بلغ الإنسان حد المرض النفسي الذي لا يملك فيه السيطرة على نفسه والتحكم فيها؛ لأن الإنسان البالغ العاقل مكلف في كل أحواله.

وقد أقام الله الحياة على الابتلاء والمحن والشدائد، قال تعالى: ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) أي تعب ومشقة. ولا بد أن نُربي أنفسنا وأولادنا على ذلك. وهذا من جملة تكليفنا في الحياة ليرى الله تعالى صبرنا ورضانا بكل ما قدره علينا.

وتابع هاني تمام: ولكن قد يتعرض الإنسان لضغط نفسي وعصبي فوق طاقته لا يقوى معه على التحمل والصبر ، فنسأل الله اللطف بعباده والتخفيف عنهم.

واستكمل: غالبا وراء كل منتحر شخص مؤذي قاسي القلب، أو مجتمع ظالم منزوع الرحمة. فحسن علاقتك بالله ولا تنتظر شيئا من الخلق وكن قويا بالله واثقا فيه مهما حصل ، وكن على يقين أنه لا يوجد شخص أو أي شيء في الكون يستحق الانتحار لأجله، واحذر ثم احذر أن تؤذي أحدا أو تكون سببا في شقائه وتعبه وكسر قلبه وخاطره ، فالظلم ظلمات يوم القيامة.



وذكر أن كل شيء مهما كان صعبا وشديدًا بالنسبة للموت سهل وهين؛ لأن الموت هو المصيبة العظمى وبه ينتهي كل شيء، وقال سيدنا رسول الله: (لا يتمنينّ أحدكم الموت لضُر أصابه، فإن كان لابدّ فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي) منوها أنه ليس بعد الموت راحة إلا لعباده الصالحين الراضين بأقدار الله تعالى عليهم.