استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور

استجاب المحاسب محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لطب أهالي وشباب قرية الحوض الطويل دائرة المركز تم توفير جليدر لتمهيد طرق القرية الرئيسية.





أكد المرسي انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تمهيد الطرق وإزالة المعوقات وفتح الطرق أمام حركة المواطنين وبناءا علي طلب أهالي قرية الحوض الطويل التابعة لدائرة المركز بضرورة توفير الجليدر الخاص برئاسة المركز لتمهيد عدد من الطرق الرابطة القرية بالقري المجاورة.





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وأضاف رئيس مركز ومدينة منيا القمح انه علي الفور تم التكليف بضرورة توجيه الجليدر الخاص برئاسة المركز وتوجيهه الي القرية وبالفعل تم تمهيد عدد من الطرق الرئيسية بالقرية،مشيرا الي انه يجري العمل علي تمهيد جميع الطرق الرئيسية والفرعية برئاسة المركز.





وعلي جانب أخر فقد إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها .





وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية مساعدات مالية لـ 6 أسر مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي للأسرالأكثر إحتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة لهم ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.





ووجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة .





وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.. وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنه أو يعاني أبنائها الصغار من شلل دماغى وتوحد أو مصابون بأورام ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار .





كما كلف المحافظ مدير مديريه القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل لتوفير حياة كريمة لهم.





وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام بفحص حاله المواطن وإجراء بحث إجتماعي على حالته لبحث إمكانية توفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعايه .





كما وجه المحافظ رئيسي مركز الحسينية وحي أول الزقازيق بالسير في إجراءات ترخيص إقامة كشكين في الأماكن المسموح بها ، وذلك بعد أن تقدمت حالتين خلال لقاء المواطنين بطلب للموافقه على إقامة كشك ليمثل مصدر دخل لهما ويساعدهما في تحمل نفقات المعيشة.