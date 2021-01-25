ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:05 م
تمهيد طرق قرية الحوض
تمهيد طرق قرية الحوض الطويل
Advertisements
محمد الطحاوي -أحمد النشوقي

استجاب المحاسب محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لطب أهالي وشباب قرية الحوض الطويل دائرة المركز تم توفير جليدر لتمهيد طرق القرية الرئيسية.


أكد المرسي انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تمهيد الطرق وإزالة المعوقات وفتح الطرق أمام حركة المواطنين وبناءا علي طلب أهالي قرية الحوض الطويل التابعة لدائرة المركز بضرورة توفير الجليدر الخاص برئاسة المركز لتمهيد عدد من الطرق الرابطة القرية بالقري المجاورة.


اقرأ أيضا:

محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الجديد


وأضاف رئيس مركز ومدينة منيا القمح انه علي الفور تم التكليف بضرورة توجيه الجليدر الخاص برئاسة المركز وتوجيهه الي القرية وبالفعل تم تمهيد عدد من الطرق الرئيسية بالقرية،مشيرا الي انه يجري العمل علي تمهيد جميع الطرق الرئيسية والفرعية برئاسة المركز.


وعلي جانب أخر فقد إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها .


وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية مساعدات مالية  لـ 6 أسر مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي  للأسرالأكثر إحتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة لهم ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.


ووجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج  معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة .


وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.. وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنه أو يعاني أبنائها الصغار من شلل دماغى وتوحد أو مصابون بأورام ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار .


كما كلف المحافظ  مدير مديريه  القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل لتوفير حياة كريمة لهم.


وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام بفحص حاله المواطن وإجراء بحث إجتماعي على حالته لبحث إمكانية توفير  سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعايه .


كما وجه المحافظ رئيسي مركز الحسينية وحي أول الزقازيق بالسير في إجراءات ترخيص  إقامة كشكين في الأماكن المسموح بها ، وذلك بعد أن تقدمت حالتين خلال لقاء المواطنين بطلب للموافقه على إقامة كشك ليمثل مصدر دخل لهما ويساعدهما في تحمل نفقات المعيشة.

استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
استجابة للأهالي..تمهيد طرق قرية الحوض الطويل في الشرقية ..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مساعدات ووظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

محافظ الشرقية يلتقي عددا من المواطنين ويكلف بحل مشاكلهم

أهالى قرية العزازى فى الشرقية يناشدون المحافظ توفير لودر لرفع القمامة

لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح

بتكلفة 16 مليون جنيه.. رصف وتطوير طريق العشة وشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق

ترشيحاتنا

الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد للحد الأدنى

بادجي يسجل هدفًا في ثاني مبارياته مع أنقرة جوجو في الدوري التركي

5 شروط.. ننشر نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز والأهلي غدا

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور