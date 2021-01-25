محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الجديد

وأكد المحافظ ، على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.





من جانبه، استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 608 مليون و 185 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 61 % في برامج ( النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور ) وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.





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وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس في العمل للنيابة العامة.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز المدن والأحياء بالمرورعلى قاعات الأفراح المكشوفه للتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية ونسبه الإشغال بها وذلك طبقًا للقرار الصادر في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا بأنه لن يسمح بالتهاون في تنفيذ القرارات الصادرة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.