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محافظات

محافظ الشرقية: إحالة وقائع الإهمال والتقاعس في صيانة أعمدة الإنارة للنيابة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال في الحفاظ على أرواح المواطنين وإحالة وقائع الإهمال والتقاعس في العمل للنيابة العامة.

 
وجه المحافظ رؤساء المراكز المدن والأحياء بالمرورعلى قاعات الأفراح المكشوفه للتأكد من إلتزام أصحابها من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية ونسبه الإشغال بها وذلك طبقًا للقرار الصادر في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا بأنه لن يسمح بالتهاون في تنفيذ القرارات الصادرة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع حفر وتوصيل الغاز الطبيعي الجارى تنفيذة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع وإزالة المعوقات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال ، مع إلزامها برد الشيء لأصله عقب الإنتهاء من اعمال الحفر والتوصيل لتمهيد الطريق امام عبور المواطنين و حركة السيارات.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرات الرئاسية حققت طفره كبيره في مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 41 قرية ( بمركز الحسينية) تنفيذا لمبادرة تطوير القري (حياة كريمة) ، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لأهالينا في القرى،.

طالب المحافظ الجهاز التنفيذي بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختاره لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى معيشتهم.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين .

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الإنتهاء من المدة المحددة طبقًا للقانون وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة قائلًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لإنهاء هاذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.
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