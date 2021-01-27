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فن

مسلسل في بيتنا روبوت تريند رقم 1 على اليوتيوب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مشهد للفنانة شيماء سيف، وليلى زاهر من مسلسل "في بيتنا روبوت" تريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب"، كما تصدر مشهد آخر من المسلسل أيضًا تريند رقم 2.
مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن شاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      


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