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أخبار العالم

البحرين تعلن اكتشاف حالات مصابة بالسلالة المتحورة لـ كورونا.. وقرارات حاسمة من المملكة للتصدي لـ الوباء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:35 م
البحرين تعلن اكتشاف
البحرين تعلن اكتشاف حالات مصابة بالسلالة المتحورة لـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، اكتشاف  عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة؛ وبناءً على ذلك فقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات لمكافحة الوباء.

ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع إنه من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة تم اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية ذات العلاقة لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة.

وقال المانع إنه نظرا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات تبدأ من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أنه قد تقرر تعليق الحضور للمدارس الحكومية والخاصة والاكتفاء بالتعلم عن بعد في المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويستثنى من قرارات تعليق الحضور أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات التي شملتها القرارات، كما سيستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءًا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود مكافحة كورونا.

ما أكد بأنه سيتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين، وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها ، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) هي نفسها التي يمكن من خلالها مواجهة مختلف السلالات الخاصة بالفيروس بالإضافة إلى الإقبال على التطعيم

وشدد على أن التأخير في تسليم التطعيمات في جميع أنحاء العالم يستوجب مزيدًا من الحذر من قبل الجميع، ونطلب من الجميع زيادة الالتزام بالتوازي مع انتظار وصول التطعيم، مبينا بأن الخطة الوطنية للتطعيم مستمرة والتنسيق جاري مع الشركات المصنعة للتطعيم لتوفيره بأسرع ما يمكن حسب خطط هذه الشركات للتصنيع والتوزيع.

ولفت إلى أن الزيادة المضطردة في أعداد الحالات القائمة ومعدلات الانتشار في الفترة الأخيرة مرتبطة أيضًا بالاستهتار والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ، عدم الالتـزام بالإجراءات الاحترازية وزيادة عدد المستهترين ساهم في وصولنا إلى هذا المعدل من الانتشار والارتفاع المستمر في أعداد الحالات.
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