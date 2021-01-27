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أخبار العالم

لجنة بالكنيست تناقش إعادة الجنود الأسرى بـ غزة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:31 م
لجنة بالكنيست تناقش
لجنة بالكنيست تناقش إعادة الجنود الأسرى بـ غزة
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سمر صالح
تجتمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع الجنود الأسرى بغزة، أرون شاؤول وهدار جولدين، وذلك على خلفية الاتصالات مع حماس فيما يتعلق بنقل معدات طبية وربما حتى لقاحات إلى غزة.
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تقرر عقد الاجتماع للجنة عقب تقديم عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدين بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع إرسال لقاحات كورونا إلى غزة.
 
ووفقا للصحيفة، يشارك في جلسة المناقشة عائلات الجنود وممثلي وزارة الجيش الإسرائيلي.
 
من جانبه، قال تسور جولدين شقيق الضابط هدار-: "لم أتخيل أبدًا أن أخي التوأم سيكون ضحية لأكبر تجارة سيئة في البلاد، في ظل اتصالات لنقل آلاف اللقاحات إلى منظمة حماس في غزة دون طلب فوري من القيادة السياسية لعودة الجنود.
 
بالتزامن مع انعقاد اللجنة، خرجت مظاهرة خارج الكنيست بمشاركة أعضاء "وسام الحمضيات" للمطالبة بالعودة الفورية لأرون وهدار.
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