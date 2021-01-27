ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وجامعتي توليارا بمدغشقر وداكار بالسنغال في المجالات العلمية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:50 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن،  في جلسته رقم 192،  على إبرام بروتوكول تعاون مع جامعتي توليارا بمدغشقر وداكار بالسنغال في المجالات العلمية،  والتوسع في إنشاء برامج جديدة في مختلف المشروعات والأنشطة. 

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي،  والبرامج الأكاديمية والدرجات العلمية،  علاوة على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية والزيارات المتبادلة،  وتطوير مجلات العلوم الإنسانية،  وتدريب وتطوير أداء الخريجين،  وفتح آفاق تعاون وتوأمة للمناهج بين الكليات المتناظرة. 

وأضاف الدكتور منصور أن التعاون يشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة،  والتكامل في المختبرات والمعامل بين الجامعتين،  وتطوير أنشطة البحوث العلمية المشتركة والإشراف على الرسائل والأطروحات العلمية،  بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الهندسية في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعاون مشترك بين جامعتي الإلكترونية الأهلية وأسوان في المجالات التعليمية والأكاديمية

في المجالات الاكاديمية.. تعاون علمي بين الأزهر وجامعة ماربورغ بألمانيا

بروتوكول تعاون بين جامعتى العريش وطنطا

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

ترشيحاتنا

علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

مريهان حسين ضيفة مصطفى الأغا في "صدى الملاعب"

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

شاهد .. شقيقة أصالة في حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس