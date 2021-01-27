بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وجامعتي توليارا بمدغشقر وداكار بالسنغال في المجالات العلمية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 192، على إبرام بروتوكول تعاون مع جامعتي توليارا بمدغشقر وداكار بالسنغال في المجالات العلمية، والتوسع في إنشاء برامج جديدة في مختلف المشروعات والأنشطة.





وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، والبرامج الأكاديمية والدرجات العلمية، علاوة على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنح الدراسية والزيارات المتبادلة، وتطوير مجلات العلوم الإنسانية، وتدريب وتطوير أداء الخريجين، وفتح آفاق تعاون وتوأمة للمناهج بين الكليات المتناظرة.



