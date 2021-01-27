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اقتصاد

جزء تجاري وآخر إداري.. "التخطيط" تعلن انتهاء الرسومات ودراسات الجدوى لـ مجمع التحرير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه تم نقل ملكية مجمع التحرير إلى صندوق مصر السيادي، كما جرى الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوى الخاصة به والتي تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا وآخر إداريًا. 

وأشارت وزيرة التخطيط في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، بالإضافة الى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين. 



وتابعت: مع أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، حيث تعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.


جاء ذلك خلال مشاركة  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، في فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية" تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا.

جاء ذلك بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.

ويعد المنتدى قناة اتصال بين المسئولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة والمستثمرين البريطانيين الرئيسيين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين. 
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جزء تجاري وآخر إداري.. "التخطيط" تعلن انتهاء الرسومات ودراسات الجدوى لـ مجمع التحرير

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