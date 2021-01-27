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حوادث

زوج يطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفل له بالمحلة الكبرى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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احمد علي
تجرى نيابة المحلة الكبرى، تحقيقات في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم  فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي "س. ا" 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.

وطالب الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة ، بإجراء تحليل DNA  لإثبات نسب الطفل له من عدمه بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشا  للزوجة وهي تمارس فيها الجنس. 


وأوضح الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.

وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
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