زوج يطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفل له بالمحلة الكبرى

تجرى نيابة المحلة الكبرى ، تحقيقات في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي "س. ا" 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.





وطالب الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة ، بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشا للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.









وأوضح الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.



