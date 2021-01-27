ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد حضور وزير التموين.. اقتصادية النواب: توافر مخزون من القمح يكفى لـ 15 يوليو المقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:33 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة، ناقشت مؤخرا، بعض القضايا العالقة، منها آلية عمل الصوامع والاحتياطي الاستراتيجي في الأغذية الرئيسية من «القمح، الأرز، المكرونة، الزيت، والسكر».

وأعلن دياب، خلال اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية ولجنة التموين، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاطمئنان على توافر مخزون من القمح يكفى حتى 15 يوليو المقبل، كما يكفى مخزون الأرز حتى الأول من ديسمبر المقبل، ومخزون من الزيت يكفي حتى 30 يوليو، فيما يكفي مخزون السكر حتى نهاية أبريل من العام الجاري.

وقال النائب أحمد دياب، عن الدائرة الرابعة بالفيوم، والتي تضم «الشواشنة وابشواي ويوسف الصديق»، إنه تم أيضا مناقشة موضوع ميكنة الصوامع، وكذلك  قانون حماية المستهلك وضبط آليات ودعم هيئة سلامة الغذاء المصرية، مشيرا إلى توجيه جميع المفتشين للرقابة على الأسواق.
وناقشت اللجنة، أيضًا، الأصول غير المستعملة للوزارة وتعظيم قيمة الأصول المستغلة وتم استدراك المعونة الأمريكية ودور الهيئة العامة للمساعدات، وكشفت اللجنة أن مصر خرجت من طور الدول الأقل نموا الى الدول متوسطة النمو، وأننا «لم نعد نستقبل أى منح الآن»، وهو ما وجه عمل لجنة المساعدات إلى مشرعات السيارات المتنقلة والمساعدات الاجتماعية وإدارة الأصول المملوكة للهيئة.

ولفت دياب، إلى تطوير السجل التجاري بين الواقع والتطبيق، ثم ربط جميع السلع الخارجية مع بعضها البعض وربط الموضوع الكترونيا على مستوى الجمهورية، معلنا الاتفاق مع شركة « I score» حتى تستطيع  البنوك التواصل مع الشركات لمنحها الائتمان اللازم طبقا لوضعها الاقتصادي.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والتضامن الاجتماعى، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى لقاء مع وزير التموين: رئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة السلع الأساسية

برلماني: توجيهات السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية ضمانة لعدم حدوث أزمات

برلماني:متابعة الحكومة لتوفير السلع بكميات في الأسواق يضمن عدم رفع الأسعار

وزير التموين : عندما توليت الوزارة في 2017 كان رصيد القمح يكفي 20 يوما والآن 5 أشهر و7 أيام

وزير التموين يكشف الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية

الحكومة: توفير مخزون من السلع الاستراتيجية تفاديًا لأي طارئ

ترشيحاتنا

البرلمان يقيم الحكومة.. 10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

المنافسة تشتعل.. تزايد فرص هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعد "تنفيذي الفيفا" أمام فوزي لقجع

حقيقة فيديو التعدى على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب"

محمد عشوب يعلن وفاة شقيقته

جزء تجاري وآخر إداري.. "التخطيط" تعلن انتهاء الرسومات ودراسات الجدوى لـ مجمع التحرير

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد